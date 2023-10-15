Армия Израиля сообщила, что военные движения ХАМАС захватили 155 заложников

Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари сообщил, что в плену палестинского движения ХАМАС удерживается 155 заложников. По его словам, военные делают все возможное для освобождения пленных.

"Семьям заложников: я знаю, что каждая секунда для вас равна вечности, мы сделаем все, чтобы вернуть ваших родных домой", - цитирует его слова ТАСС.

Напомним, 7 октября Израиль подвергся ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в Секторе Газа. Израильские военные за несколько дней установили контроль в населенных пунктах у границы с Газой. После израильтяне начали наносить удары, в том числе по гражданским объектам и объявили о блокаде Сектора Газа.