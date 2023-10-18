19 Октября 2023
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Фото: spb.kp.ru/Артем Килькин

В Москве и Подмосковье задержали подростков, нападавших на сверстников

Силовики задержали двух подростков, устраивавших в массовые драки в Москве и Подмосковье, сообщает пресс-служба столичного ГСУ СК России.

По данным следствия, драки проходили в сентябре-октябре текущего года в торговом центре на Ходынском бульваре, а также в учебном учреждении в городе Химки.

Следствие заявило, что несовершеннолетние провоцировали конфликты, нападая на сверстников. Фигуранты снимали драки на видео и распространяли их в соцсетях.

Задержаны уроженец Таджикистана и этнический азербайджанец из Екатеринбурга. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК РФ).

Ранее следователи провели обыски по месту жительства у возможных соучастников избиений прохожих на юге Петербурга.

По версии следствия, группа молодых людей, "выражая явное неуважение к обществу и действуя из хулиганских побуждений", нападали на людей и провоцировали драки в общественных местах. Задержан один из соучастников - 18-летний молодой человек.

Теги: подростки, драки, москва, химки


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