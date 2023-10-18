18 Октября 2023
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Происшествия В России Крым
Фото: t.me/pdmnews

Минобороны: Над Крымом перехвачены две переделанные украинские ракеты С-200

Российские силы ПВО перехватили две переделанные ракеты С-200, запущенных Украиной по Крыму, сообщает Минобороны РФ.

Как говорится в телеграм-канале ведомства, фрагменты перехваченных снарядов упали в безлюдной местности и взорвались на земле. Жертв и разрушений нет.

Ранее в городе объявляли воздушную тревогу. Губернатор Михаил Развожаев сообщал, что в районе Сухарной балки флот отражает атаку воздушных целей. Уточнялось, что одну из ракет сбили в районе Кара-Кобы.

3 октября Минобороны РФ сообщило об уничтожении украинской противокорабельной ракеты "Нептун" над северо-западной частью акватории Черного моря у побережья Крымского полуострова.

Теги: крым, с-200, пво


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