Тамбовский губернатор предложил ввести статью за склонение женщин к абортам

Губернатор Тамбовской области Максим Егоров предлагает ввести штрафы до 200 тыс. руб. за "склонение женщин к абортам". Он внес в региональный парламент соответствующий законопроект.

Предлагается штрафовать "подстрекателей" из числа граждан на сумму 5-10 тыс. руб., должностных лиц – до 50 тыс. руб., юрлиц – до 200 тыс. руб.

Под склонением к аборту Егоров подразумевает "принуждение беременной путем уговоров, предложений, подкупа, обмана и выдвижения иных требований". Медицинские показания не будут считаться склонением.

"Мы сталкиваемся с открытой пропагандой абортов под видом прав женщин, которую ведут движения, финансируемые, в том числе недружественными России странами. Это — один из элементов гибридной войны против нашего государства", - заявил губернатор.

По его мнению, для Тамбовской области важны "традиционные семейные ценности: для женщины это желание рожать и воспитывать детей".