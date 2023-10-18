"Пушкину и Лермонтову в экзаменах быть"

Вопросы по произведениям Александра Пушкина и Михаила Лермонтова никуда не денутся из ЕГЭ. Информация прозвучала во время встречи с родителями учащихся главы Рособрнадзора Анзора Музаева.

Заместитель директора по научно-методической работе Федерального института педагогических измерений Ольга Котова, отвечая на вопрос одного из родителей, сообщила, что никаких революционных изменений не планируется. Содержание экзамена должно соответствовать госстандарту. Те произведения, которые изучали в школе, никуда из экзамена не делись.

"Пушинку и Лермонтову быть?" - спросил Музаев.

Котова ответила утвердительно.

Напомним, на сайте ФИПИ опубликован проект ЕГЭ по литературе, к которому до 30 сентября принимаются вопросы и предложения. В проекте экзамена по литературе 2024 года отсутствуют Пушкин, Грибоедов, Лермонтов, Гоголь, Фонвизин, Жуковский, но по-прежнему там присутствует Солженицын, более того, там появился Умберто Эко. Как завили в Рособрнадзоре, произведения указанных классиков изучаются до 9 класса, а ЕГЭ проверяет знания, полученные в 10-11 классах.

В Минпросвещения позже заявили, что информация об исключении из ЕГЭ по литературе произведений Пушкина и других российских "классиков" не соответствует действительности. Пресс-служба ведомства сообщила что ни одно из произведений древнерусской литературы, литературы XVIII и первой половины XIX веков не исключено из школьной программы.