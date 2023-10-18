Суд признал банкротом российскую "дочку" Google

Арбитражный суд Москвы признал банкротом российскую "дочку" Google — ООО "Гугл". Долги компании составили 53,6 млрд руб., чистый убыток общества за последний год составил 10,2 млрд руб. По данным Mash, исковые требования заявили более тысячи кредиторов из числа российских юрлиц.

В декабре 2021 года московский суд оштрафовал компанию на 7,2 млрд руб. Google стала первой IT-компанией, получившей в России оборотный штраф, вмененная компании статья предполагает наказание в виде штрафа в размере от 5% до 10% годовой выручки в России.

В сентябре 2022 года суд ввел в отношении ООО "Гугл" процедуру наблюдения в рамках дела о банкротстве.