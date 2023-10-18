18 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

Володин считает ошибкой законопроект, который позволит отбывшим наказание работать учителями

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предостерег российское общество от ошибки, которую нельзя допустить, - приема на работу с детьми бывших заключенных, наказанных за особо тяжкие преступления.
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Володин обратил внимание на обсуждение законопроекта, разрешающего отбывшим срок заключения за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления работать учителями, воспитателями и тренерами. Документ в приоритетном порядке обсудили с членами совета Госдумы перед началом пленарного заседания.

"Эта инициатива приведет к ошибкам, которые потом могут больно ударить по нашим детям. Уверен, так думает подавляющее большинство родителей — они готовы доверить своего ребенка только людям с безупречной репутацией. Надеюсь, авторы законопроекта отзовут свою инициативу. Иначе ее придется отклонить", - высказался Володин в своем telegram-канале, приведя мнение правового управления думы о том, что инициатива не согласуется со статьями 331 и 351 Трудового кодекса.

Напомним, ранее депутаты предложили разрешать осужденным за умышленные тяжелые и особо тяжелые преступления заниматься преподавательской и тренерской деятельностью после отбытия срока заключения. С инициативой выступили "единороссы" Валентина Пивненко, Ирина Роднина, Владислав Третьяк, Вячеслав Фетисов.

Теги: Вячеслав Володин, осужденные, учитель


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