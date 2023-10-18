"Сейчас в России нет смысла в ЕГЭ-туризме"

В России обессмыслился ЕГЭ-туризм. Об этом глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил в Москве во время встречи с родителями учащихся.

По его словам, сейчас госэкзамен проходит по одинаковым правилам, и ездить в другие регионы ради его сдачи нет смысла.

Напомним, во время ЕГЭ-туризма школьники ездили поучиться несколько месяцев и сдать экзамен в другой регион, где им удавалось непостижимым образом получить высокие баллы.

Отметим, Музаев полагает, что с 2014 г. замечаний по поводу проведения ЕГЭ, демо-версий экзамена не так много, как в прошлом. Это говорит о том, что за почти 10 лет система проведения мероприятия усовершенствована.