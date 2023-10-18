Глава Рособрнадзора считает, что в России улучшился ЕГЭ

В России стало меньше жалоб на ЕГЭ. Об этом глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил в Москве во время встречи с родителями учащихся.

С 2014 г. замечаний по поводу проведения ЕГЭ, демо-версий экзамена не так много, как в прошлом. Это говорит о том, что за почти 10 лет система проведения мероприятия усовершенствована.

Напомним, первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова считает, что надо пересмотреть подход к оплате работы учителей, задействованных в проведении ОГЭ и ЕГЭ. Она отмечает, что сейчас ситуация в каждом регионе своя, а разница в выплатах достигает десятков раз.

"Сельские учителя оплачивают дорогу из личных средств. Зачастую их расходы превышают размер получаемых компенсационных выплат", - пишет депутат.

Также учителя иногда вынуждены работать голодными, чтобы успеть выполнить нормативы, добавляет Лантратова.