18 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

Глава Рособрнадзора считает, что в России улучшился ЕГЭ

В России стало меньше жалоб на ЕГЭ. Об этом глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил в Москве во время встречи с родителями учащихся.

С 2014 г. замечаний по поводу проведения ЕГЭ, демо-версий экзамена не так много, как в прошлом. Это говорит о том, что за почти 10 лет система проведения мероприятия усовершенствована.

Напомним, первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова считает, что надо пересмотреть подход к оплате работы учителей, задействованных в проведении ОГЭ и ЕГЭ. Она отмечает, что сейчас ситуация в каждом регионе своя, а разница в выплатах достигает десятков раз.

"Сельские учителя оплачивают дорогу из личных средств. Зачастую их расходы превышают размер получаемых компенсационных выплат", - пишет депутат.

Также учителя иногда вынуждены работать голодными, чтобы успеть выполнить нормативы, добавляет Лантратова.

Теги: ЕГЭ, Анзор Музаев


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