Теперь окончательно. Свердловский облсуд признал незаконным частный крематорий в Екатеринбурге

Свердловский областной суд поставил точку в деле частного крематория в Чкаловском районе Екатеринбурга. Было доказано, что здание возведено в обход предусмотренных законодательством процедур, а значит является самовольной постройкой.

Ранее Чкаловский районный суд установил, что ООО "Апельсин – С" построило здание гаража для уборочной техники, а затем изменило назначение строения без разрешения. О том же свидетельствовал ответ администрации города, которая не давала разрешение на возведение крематория вблизи жилых домов. Ответчику было запрещено эксплуатировать нежилое здание на улице Димитрова в качестве крематория. Он также был обязан привести объект в соответствие с параметрами, установленными правилами землепользования и застройки или снести здание в срок до 29 декабря 2024 года.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного суда, ответчик с таким решением не согласился, а потому решил его обжаловать в вышестоящей инстанции. Сегодня Свердловский областной суд окончательно постановил, что застройка была незаконной и оставил решение районного суда в силе.

Напомним, в марте текущего года на екатеринбургского депутата Виктора Сомикова составили протокол за участие в протестной акции возле здания Чкаловского районного суда. В тот день состоялось очередное заседание, на котором жители Химмаша пытались доказать незаконность строительства крематория вблизи их домов.