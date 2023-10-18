18 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

Теперь окончательно. Свердловский облсуд признал незаконным частный крематорий в Екатеринбурге

Свердловский областной суд поставил точку в деле частного крематория в Чкаловском районе Екатеринбурга. Было доказано, что здание возведено в обход предусмотренных законодательством процедур, а значит является самовольной постройкой.

Ранее Чкаловский районный суд установил, что ООО "Апельсин – С" построило здание гаража для уборочной техники, а затем изменило назначение строения без разрешения. О том же свидетельствовал ответ администрации города, которая не давала разрешение на возведение крематория вблизи жилых домов. Ответчику было запрещено эксплуатировать нежилое здание на улице Димитрова в качестве крематория. Он также был обязан привести объект в соответствие с параметрами, установленными правилами землепользования и застройки или снести здание в срок до 29 декабря 2024 года.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного суда, ответчик с таким решением не согласился, а потому решил его обжаловать в вышестоящей инстанции. Сегодня Свердловский областной суд окончательно постановил, что застройка была незаконной и оставил решение районного суда в силе.

Напомним, в марте текущего года на екатеринбургского депутата Виктора Сомикова составили протокол за участие в протестной акции возле здания Чкаловского районного суда. В тот день состоялось очередное заседание, на котором жители Химмаша пытались доказать незаконность строительства крематория вблизи их домов.

Протест против крематория на Химмаше(2023)|Фото: Telegram-канал "Вечерние ведомости"/ t.me/ve4ved, скриншот видео

Теги: крематорий, Екатеринбург, суд


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Ранее 10.03.2023 09:18 Мск На депутата составили протокол за пикет против стройки крематория в Екатеринбурге

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