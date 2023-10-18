18 Октября 2023
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Фото: kremlin.ru

Источник в Москве: Пашинян семимильными шагами идет по пути Зеленского

Премьер-министр Армении Никол Пашинян «семимильными шагами идет по пути Владимира Зеленского", заявил ТАСС заявил высокопоставленный источник в Москве.

По его словам, Армению пытаются "превратить в Украину №3, если считать Молдавию Украиной №2".

Источник сообщил, что в Москве расценивают выступление Пашиняна в Европарламенте 17 октября как "абсолютно безответственное и провокационное", особенно в том, что касается России и российско-армянских отношений.

Накануне Пашинян, выступая в Страсбурге раскритиковал "союзников в области безопасности", не называя конкретных стран. Он заявил, что они на фоне ситуации вокруг Нагорного Карабаха якобы публично призывали к смене власти.

В сентябре Министерство иностранных дел России назвало послание премьер-министра Армении Никола Пашиняна "неприемлемыми выпадами", которые вызывают "ооторжение". "Глава правительства, по сути, признал, что все это время республику сознательно готовили к развороту от России", - заявили в ведомстве.

Теги: пашинян, зеленский, армения


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