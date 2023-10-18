18 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

Свердловский губернатор прерывает отпуск и летит к Путину

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев досрочно выходит из отпуска. Об этом сообщает Telegram-канал "Не для протокола", который считается близким к администрации главы региона.

По данным канала, в этот четверг Куйвашев прервет свой отпуск, чтобы прилететь в Пермь на форум "Россия – спортивная держава". Ожидается, что в мероприятии примет участие Владимир Путин.

Напомним, Куйвашев ушел в отпуск на прошлой неделе, 9 октября. Исполняющим обязанности губернатора назначен его первый заместитель Алексей Шмыков.

Сообщалось, что президент России может прибыть в Пермь на церемонию открытия или закрытия форума "Россия – спортивная держава", который пройдет 19-22 октября.

Теги: Куйвашев, Путин, форум, Пермь


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Ранее 09.10.2023 13:02 Мск Свердловский губернатор ушел в отпуск. Назначен и.о.

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