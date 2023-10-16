Путин может посетить Пермь после Китая

Президент России Владимир Путин может посетить Пермь после Китая, который глава государства посетит 17 октября. Поездка будет двухдневной.

Визит президента в один из российских регионов анонсировал журналист Павел Зарубин.

Как сообщает "Ъ-Прикамье", глава государства может приехать в Пермь на церемонию открытия или закрытия форума "Россия — спортивная держава", который пройдет 19–22 октября. Также возможен визит президента на выставку "Оружие Победы" и на набережную.