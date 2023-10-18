18 Октября 2023
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Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Старейшему детскому врачу-фтизиатру Урала вручили престижную награду 

Сегодня в Екатеринбурге стартовала конференция, посвященная 100-летию фтизиатрической службы Свердловской области, — «Фтизиопульмонология и общественное здоровье: управление инфекционными угрозами». 

конференция фтизиатров(2023)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

В течение двух дней врачи региона поднимут вопросы лечения и профилактики туберкулеза, подведут итоги борьбы с коронавирусной инфекцией — делегатов ждет больше 50 различных докладов и круглых столов. 

Во время церемонии открытия состоялось награждение старейшего детского фтизиатра Урала — Юрия Петровича Чугаева (86 лет). Профессор был отмечен Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области и денежной премией в 100 000 рублей от Фонда святой Екатерины.

татьяна прусевич(2023)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Юрий Петрович основал научную школу детской фтизиатрии Урала, он удостоен почетных званий «Отличник здравоохранения» и «Заслуженный работник Высшей школы РФ», а возглавляемая им кафедра фтизиатрии и пульмонологии была отмечена дипломом «Золотая кафедра России».

татьяна прусевич, юрий чугаев(2023)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Под его руководством разработаны и внедрены в практическую деятельность новые технологии диагностики и лечения туберкулеза у детей. Это позволило снизить показатель детской летальности при остропротекающих формах туберкулеза до минимума.

Кроме того, уже много лет уральский врач является председателем и президентом Общества фтизиатров стран СНГ, председателем Совета ученых старшего поколения в Уральском государственном медицинском университете.

Теги: фонд святой екатерины, детский врач, фтизиопульмонология, юрий чугаев


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