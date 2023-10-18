Старейшему детскому врачу-фтизиатру Урала вручили престижную награду

Сегодня в Екатеринбурге стартовала конференция, посвященная 100-летию фтизиатрической службы Свердловской области, — «Фтизиопульмонология и общественное здоровье: управление инфекционными угрозами».

В течение двух дней врачи региона поднимут вопросы лечения и профилактики туберкулеза, подведут итоги борьбы с коронавирусной инфекцией — делегатов ждет больше 50 различных докладов и круглых столов.

Во время церемонии открытия состоялось награждение старейшего детского фтизиатра Урала — Юрия Петровича Чугаева (86 лет). Профессор был отмечен Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области и денежной премией в 100 000 рублей от Фонда святой Екатерины.

Юрий Петрович основал научную школу детской фтизиатрии Урала, он удостоен почетных званий «Отличник здравоохранения» и «Заслуженный работник Высшей школы РФ», а возглавляемая им кафедра фтизиатрии и пульмонологии была отмечена дипломом «Золотая кафедра России».

Под его руководством разработаны и внедрены в практическую деятельность новые технологии диагностики и лечения туберкулеза у детей. Это позволило снизить показатель детской летальности при остропротекающих формах туберкулеза до минимума.

Кроме того, уже много лет уральский врач является председателем и президентом Общества фтизиатров стран СНГ, председателем Совета ученых старшего поколения в Уральском государственном медицинском университете.