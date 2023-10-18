18 Октября 2023
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Фото: t.me/Stremousov_Kirill

На Украине суд наказал погибшего замглавы администрации Херсонской области Стремоусова

Малиновский районный суд Одессы заочно приговорил погибшего в ДТП замгубернатора Херсонской области Кирилла Стремоусова к пожизненному заключению.
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Его признали виновным в коллаборационизме и госизмене, приводит "Ъ" данные украинского издания "Граты", корреспондент которого был в зале суда.

Напомним, Стремоусов погиб 9 ноября 2022 г. в результате ДТП. Сообщалось, что еще два участника аварии пострадали. Российский президент Владимир Путин подписал указ о награждении погибшего в автоаварии врио главы Херсонской области орденом Мужества посмертно. Стремоусова похоронили в Симферополе.

Теги: Кирилл Стремоусов, приговор, суд


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