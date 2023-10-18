Индексация зарплат бюджетников и пенсий в реальном выражении в 2024 году будет нулевой – ИПН РАН

Экономисты из Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП РАН) раскритиковали бюджет, подготовленный Минфином России на 2024 год. При ужесточении налогово-бюджетной и денежной политики экономическое развитие предполагается с "сугубо инерционным характером". Это при том, что почти на каждом совещании с правительством президент России настаивает на необходимости перехода от "восстановления" к "уверенному росту". По мнению экспертов, представленный законопроект никакой рост не обеспечивает.

Правительственное видение экономики России на 2024 год "не предполагает сколько-нибудь значимых изменений макроэкономической динамики и пропорций".

Норма накопления будет стагнировать на уровне 19% ВВП, сокращение внешнеторгового сальдо в долларовом эквиваленте будет компенсировано ослаблением рубля, индексация заработной платы бюджетников и пенсий в реальном выражении будет нулевой", - говорится в заключении на проект бюджета.

Эксперты отмечают, что устойчивость бюджетной системы повысится, в том числе за счет возобновления пополнения "кубышки"-ФНБ, но отказ от поддержки внутреннего спроса при проседающем внешнем приведет к попаданию в "ловушку" низких темпов прироста доходной части.

В результате, как ожидают в ИНП РАН, будут сокращаться государственные инвестиции (на 1% в реальном выражении ежегодно). Также государство не сможет проиндексировать зарплаты бюджетников и выплаты больше инфляции, рост цен "съест" все повышения. Наконец, динамика государственного потребления снизится вдвое.

Также экономистов беспокоит, что Минфин рассчитывает на прибавления в кошельках регионов, перекладывает на них значимую долю расходов, при этом уменьшая межбюджетные трансферты. При этом, по оценкам ИПН РАН, значения прироста доходов регионов "значительно завышены", особенно для 2024 года.