Индексация зарплат бюджетников и пенсий в реальном выражении в 2024 году будет нулевой – ИПН РАН

18 Октября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про трансформации на рынке труда

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Индексация зарплат бюджетников и пенсий в реальном выражении в 2024 году будет нулевой – ИПН РАН

Экономисты из Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП РАН) раскритиковали бюджет, подготовленный Минфином России на 2024 год. При ужесточении налогово-бюджетной и денежной политики экономическое развитие предполагается с "сугубо инерционным характером". Это при том, что почти на каждом совещании с правительством президент России настаивает на необходимости перехода от "восстановления" к "уверенному росту". По мнению экспертов, представленный законопроект никакой рост не обеспечивает.

Правительственное видение экономики России на 2024 год "не предполагает сколько-нибудь значимых изменений макроэкономической динамики и пропорций".

Норма накопления будет стагнировать на уровне 19% ВВП, сокращение внешнеторгового сальдо в долларовом эквиваленте будет компенсировано ослаблением рубля, индексация заработной платы бюджетников и пенсий в реальном выражении будет нулевой", - говорится в заключении на проект бюджета.

Эксперты отмечают, что устойчивость бюджетной системы повысится, в том числе за счет возобновления пополнения "кубышки"-ФНБ, но отказ от поддержки внутреннего спроса при проседающем внешнем приведет к попаданию в "ловушку" низких темпов прироста доходной части.

В результате, как ожидают в ИНП РАН, будут сокращаться государственные инвестиции (на 1% в реальном выражении ежегодно). Также государство не сможет проиндексировать зарплаты бюджетников и выплаты больше инфляции, рост цен "съест" все повышения. Наконец, динамика государственного потребления снизится вдвое.

Также экономистов беспокоит, что Минфин рассчитывает на прибавления в кошельках регионов, перекладывает на них значимую долю расходов, при этом уменьшая межбюджетные трансферты. При этом, по оценкам ИПН РАН, значения прироста доходов регионов "значительно завышены", особенно для 2024 года.

Теги: бюджет, минфин, индексация, инфляция


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети