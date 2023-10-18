Президент США прибыл в Израиль

Самолет президента США Джо Байдена приземлился в Тель-Авиве, сообщил Белый дом.

Американского лидера в аэропорту Бен-Гурион встретили премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент еврейского государства Ицхак Герцог.

В Израиле приняли повышенные меры безопасности в рамках визита президента США, передает ТАСС.

Власти еврейского государства проинформируют Байдена о своих потребностях в сфере безопасности, сообщил ранее госсекретарь США Энтони Блинкен. По данным американских СМИ, Израиль запросил у США $10 млрд в виде чрезвычайной военной помощи. Сообщалось, что американские законодатели обсудили предоставление Израилю допонительных боеприпасов для системы противоракетной обороны "Железный купол", высокоточных бомб, комплектов JDAM и др.