18 Октября 2023
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Фото: t.me/gubernator_46

В Курской области школа получила повреждения после падения обломков БПЛА

Здание школы в Курской области повреждено упавшими обломками украинского беспилотника, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в в своем Telegram-канале.

Пострадавших нет. В школе обучаются 477 детей, занятия проходят в штатном режиме, уточнил губернатор.

Осколками незначительно посечен фасад, повреждены несколько окон.

В начале октября приграничный город Рыльск в Курской области был обстрелян кассетными снарядами со стороны Украины. В результате обстрела пострадала женщина, она госпитализирована.

В регионе 67 населенных пунктов также остались без электричества после ночной атаки беспилотников.

Теги: курская область, школа, бпла


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