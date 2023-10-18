ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка Белгородской области

ВСУ нанесли удар по селу Новая Таволжанка в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, пострадавших нет. Из-за обстрела оказалась повреждена линия электропередачи. "Под частичное отключение попадают абоненты сел Новая Таволжанка и Архангельское", - написал губернатор в телеграм-канале.

Неделю назад два человека погибли в результате обстрела села Поповка Краснояружского района Белгородской области. Снаряд прилетел в частный жилой дом, погиб хозяин дома, его супруга получила тяжелые ранения, а позже скончалась.