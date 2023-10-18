Федеральные министры приехали на XVI Тюменский цифровой форум "ИНФОТЕХ-2023"

Губернатор Тюменской области Александр Моор открыл XVI Тюменский цифровой форум "ИНФОТЕХ-2023", сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Форум проходит в Тюменском технопарке. На него зарегистрировались свыше 3 000 участников из более чем 40 регионов России.

Участие в форуме принимают федеральные министры. Так, почетным гостем форума станет Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев. Вместе с главой региона он примет участие в панельной дискуссии "Искусственный интеллект. Стратегия развития до 2030 года". В церемонии открытия также принял участие Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Он поблагодарил Александра Моора за внимание к развитию информационных технологий в регионе.

С видеообращением к участникам форума обратился заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко. Он отметил, что Тюменская область — один из субъектов-лидеров по уровню цифрового развития. По итогам второго квартала 2023 года показатель цифровой зрелости здесь составил 80%.

Александр Моор выступая на открытии отметил, что цифровому развитию области способствуют разработанные регионом льготы. Они дополняют федеральные.

"Мы создали региональный проектный офис по внедрению искусственного интеллекта. Уже сейчас в работе этого офиса на оценке находится 20 перспективных инициатив, которые мы будем внедрять в порядке отобранного приоритета", - подчеркнул глава региона.

Добавим также, что в рамках форума "ИНФОТЕХ" правительство Тюменской области и компания "Ростелеком" договорились о совместном развитии в регионе информационной инфраструктуры, современных цифровых технологий и решений, в том числе в области искусственного интеллекта. Соглашение подписали Александр Моор и вице-президент "Ростелекома" на Урале Иван Пичугин.

Как сообщили в "Ростелекоме", стороны договорились взаимодействовать в части разработки и внедрения ИТ-решений для повышения уровня жизни населения Тюменской области. Речь идет о сотрудничестве в сфере цифровизации городского хозяйства, повышения комфортности и безопасности городской среды, а также о применении «сквозных» цифровых технологий в различных отраслях экономики и социальной сферы Тюменской области.

"Сегодня цифровые технологии проникают во все сферы и становятся нормой жизни. Правительство Тюменской области давно работает с “Ростелекомом”, компания — надежный партнер в развитии цифровой инфраструктуры. Рассчитываем на продуктивную совместную работу для обеспечения надежного доступа к цифровым сервисам и интернет-технологиям на территории нашего региона", - заявил Моор.

"ИНФОТЕХ-2023" завершит работу 19 октября.