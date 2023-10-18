Тренер "Автомобилиста" раскритиковал своих игроков после разгрома от "Металлурга"

Главный тренер ХК "Автомобилист" Николай Заварухин раскритиковал своих игроков после крупного домашнего поражения от магнитогорского "Металлурга".

Встреча прошла накануне в Екатеринбурге и завершилась разгромной победой "Магнитки" со счетом 0:4. После игры Заварухин не стал искать оправданий такому результату.

"Пенять на травмы? Какая разница… Выходят парни – вы должны каждую игру доказывать, что не зря имеете место в составе. Понятно, что где-то тяжело, где-то не хватает эмоций, игры через день. Но это ваша профессиональная обязанность, ваша работа, и вы за нее должны цепляться – за каждую игру", - приводит слова тренера официальный сайт "Автомобилиста".

Специалист добавил, что после разгрома ему и команде "неприятно перед своими болельщиками, особенно за такие пропущенные голы".

"Понятно, что можно проиграть игру, но пропущенные голы в большинстве такой осадок оставили неприятный – не только у меня, но и у ребят, которые были на льду, а также у болельщиков. Неприятно заканчивать такую [победную] серию. Приятно побеждать при своих трибунах. Что сказал звеньям, дважды пропустившим в большинстве? Оставлю это без комментариев. Такие слова, которые нельзя на пресс-конференции произносить", - добавил Николай Заварухин.

Ранее в ХК "Автомобилист" заявляли, что задача команды на новый сезон – борьба за медали.