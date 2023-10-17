18 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

Дело в отношении предполагаемого организатора диверсии в Брянской области поступило в суд

Второй Западный окружной военный суд в Москве получил для заочного рассмотрения материалы уголовного дела в отношении одного из руководителей "Русского добровольческого корпуса" Дениса Капустина (внесен в РФ в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму), который является предполагаемым организатором нападения на села Брянской области, сообщает ТАСС.

Дата рассмотрения дела пока не назначена.

Ранее Капустин был заочно арестован. Ему предъявлено обвинение в совершении террористического акта (п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ), незаконном обороте оружия (ч. 4 ст. 222 УК РФ) и незаконном обороте взрывчатых веществ (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ). Он был объявлен в международный розыск.

По данным ФСБ, Капустин был организатором и непосредственным участником нападения 2 марта 2023 года членов "Русского добровольческого корпуса" на села Брянской области, в результате которого были убиты два мирных жителя, еще двое получили ранения, в том числе ребенок. По информации ФСБ, он также организовал покушение на общественного деятеля, председателя совета директоров группы компаний "Царьград" Константина Малофеева, к автомобилю которого было прикреплено самодельное взрывное устройство.

Кроме того, по данным ФСБ, в августе 2022 года был предотвращен организованный Капустиным диверсионно-террористический акт с использованием самодельного взрывного устройства на объекте нефтегазового комплекса на территории Волгоградской области. Росфинмониторинг 15 марта внес Капустина в реестр экстремистов и террористов.

Теги: суд, арест, денис капустин, русский добровольческий корпус, диверсия, нападение


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Ранее 04.04.2023 09:21 Мск В Москве суд заочно арестовал предполагаемого организатора диверсии в Брянской области Дениса Капустина

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