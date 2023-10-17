17 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

Мишустин озаботился созданием прочной научной базы для производств

Премьер-министр России Михаил Мишустин провел стратегическую сессию по образованию для рынка труда. Выступая на ней, он сообщил, что считает важным продолжать создание прочной научной и технологической базы, обеспечивать производства квалифицированными специалистами, и учёными, и мастерами.

Наибольший спрос на работников сложился в нашем машиностроении, химическом секторе, в строительстве, на транспорте. В ближайшие несколько лет он будет также расти в сфере науки, здравоохранения, информационных технологий. Поэтому системе образования нужны качественные изменения, чтобы выпускники и вуза, и колледжа выходили на рынок труда с компетенциями, которые им позволят выполнять соответствующие функции, быть востребованными и конкурентоспособными, приводит позицию Мишустина официальный портал Правительства России.

Напомним, ранее опрос показал, что каждый четвертый россиянин хотел бы получить образование по IT-специальности: 23% собираются пройти такое обучение или уже его проходят. Спрос на образовательные услуги в IT-сфере растет на 34% в третьем квартале (по сравнению со вторым). Почти половина респондентов (42%) хотят изучать языки программирования или разработку веб-сайтов и приложений. 29% участников опроса хотят научиться веб-дизайну и разработке пользовательского интерфейса, а 27% заинтересованы в освоении баз данных, а также аналитических инструментов и методов обработки данных.

Четверть участников опроса (25%) уже обучаются или скоро займутся изучением операционных систем, сетей, облачных технологий и методов управления IT-инфраструктурой, а 19% находят привлекательной новую активно развивающуюся отрасль — изучение алгоритмов машинного обучения и нейронных сетей. 16% от общего числа опрошенных хотят больше узнать об управлении проектами в IT отрасли, кибербезопасности и криптовалютах. Для 12% респондентов интересна область робототехники и программирования роботов.

Теги: Михаил Мишустин, образование, кадры, производство


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