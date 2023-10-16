Четверть россиян хотела бы стать айтишниками

Каждый четвертый россиянин хотел бы получить образование по IT-специальности.

Согласно опросу платформы "Авито Услуги", 23% собираются пройти такое обучение или уже его проходят.

Спрос на образовательные услуги в IT-сфере растет на 34% в третьем квартале (по сравнению со вторым), показывают аналитические данные платформы.

Почти половина респондентов (42%) хотят изучать языки программирования или разработку веб-сайтов и приложений. 29% участников опроса хотят научиться веб-дизайну и разработке пользовательского интерфейса, а 27% заинтересованы в освоении баз данных, а также аналитических инструментов и методов обработки данных.

Четверть участников опроса (25%) уже обучаются или скоро займутся изучением операционных систем, сетей, облачных технологий и методов управления IT-инфраструктурой, а 19% находят привлекательной новую активно развивающуюся отрасль — изучение алгоритмов машинного обучения и нейронных сетей. 16% от общего числа опрошенных хотят больше узнать об управлении проектами в IT отрасли, кибербезопасности и криптовалютах. Для 12% респондентов интересна область робототехники и программирования роботов.