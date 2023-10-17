В Перми подростков, сжегших икону под нацистские приветствия, приговорили к обязательным работам

Пермских подростков, которые под нацистские лозунги разрубили и сожгли в костре православную икону святой великомученицы Анастасии Узорешительницы приговорили к 100 часам обязательных работ.

На последнем слове подсудимые пояснили, что не хотели оскорблять чьих-либо чувств, хотели вызвать ажиотаж и привлечь к себе внимание таким вот образом, цитирует НТВ помощника прокурора Мотовилихинского района Артема Нечаева.

Напомним, видеоролик сожжения иконы под нацистские приветствия был опубликован в соцсетях 13 марта. На кадрах подростки матом оскорбляли христиан и святую великомученицу Анастасию Узорешительницу, изображенную на иконе. Сперва молодые люди скрывающие лица под балаклавами, разрубили икону топором, потом сожгли ее на костре, а завершили видеоролик нацистскими приветствиями.

Полицейские в тот же день установили личности всех предполагаемых участников происшествия. Ими оказались двое учащихся старших классов одной из средних школ краевого центра и трое студентов первого курса колледжа.