17 Октября 2023
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

В Перми подростков, сжегших икону под нацистские приветствия, приговорили к обязательным работам

Пермских подростков, которые под нацистские лозунги разрубили и сожгли в костре православную икону святой великомученицы Анастасии Узорешительницы приговорили к 100 часам обязательных работ.

На последнем слове подсудимые пояснили, что не хотели оскорблять чьих-либо чувств, хотели вызвать ажиотаж и привлечь к себе внимание таким вот образом, цитирует НТВ помощника прокурора Мотовилихинского района Артема Нечаева.

Напомним, видеоролик сожжения иконы под нацистские приветствия был опубликован в соцсетях 13 марта. На кадрах подростки матом оскорбляли христиан и святую великомученицу Анастасию Узорешительницу, изображенную на иконе. Сперва молодые люди скрывающие лица под балаклавами, разрубили икону топором, потом сожгли ее на костре, а завершили видеоролик нацистскими приветствиями.

Полицейские в тот же день установили личности всех предполагаемых участников происшествия. Ими оказались двое учащихся старших классов одной из средних школ краевого центра и трое студентов первого курса колледжа.

Теги: икона, Анастасия Узорешительница, неонацизм, подростки


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Ранее 13.03.2023 12:24 Мск В Перми школьники под нацистские приветствия сожгли православную икону

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