Хаменеи: Никто не остановит мусульман, если Израиль продолжит преступления

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что никто не сможет остановить гнев мусульман, если "израильские преступления продолжатся".

"Если преступления сионистского режима продолжатся, мусульмане во всем мире и силы сопротивления потеряют терпение", – цитирует Хаменеи агентство IRNA.

Ранее министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что лидеры сопротивления Израилю не позволят ему делать в Газе все, что он захочет, и допустил применение "любых превентивных мер" в ближайшие часы.

Также в Иране предупредили, что для Тегерана наземная операция Израиля в секторе Газа станет красной линией.