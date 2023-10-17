17 Октября 2023
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Фото: Reuters/Amir Cohen

Число пропавших в Израиле россиян выросло до девяти

Число россиян, погибших во время обострения палестинско-израильского конфликта, выросло до 16, сообщил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов.

Еще девять граждан РФ числятся пропавшими без вести, передает РИА Новости. Один человек с гражданством РФ и гражданством Израиля числится в израильском списке заложников ХАМАС.

Ранее представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари сообщил, что в плену палестинского движения ХАМАС удерживается 155 заложников.

В МИД РФ заявляли, что Россия не обладает данными о гибели россиян среди заложников в секторе Газа.

Теги: израиль, хамас, россияне


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