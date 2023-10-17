17 Октября 2023
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Политика За рубежом
Фото: Reuters/Mohammed Salem

СМИ: Египет угрожает отправить палестинских беженцев в Европу

Власти Египта недовольны давлением, которое на них оказывает Запад с требованием открыть КПП с сектором Газа для беженцев. Об этом сообщает Financial TImes со ссылкой на источники.

По данным издания, в Каире пригрозили отправить их в страны ЕС. "Вы хотите, чтобы мы приняли миллион человек? Что ж, я отправлю их в Европу. Раз вы так заботитесь о правах человека, вы их и принимайте", - приводит издание слова неназванного высокопоставленного египетского чиновника.

Глава МИД Египта Самех Шукри заявил, что "принудительным перемещением" кризис в регионе не урегулировать, пишет РИА Новости.

На прошлой неделе сообщалось, что Израиль и Египет договорились о создании коридора для безопасного выхода американцев и других иностранных граждан из сектора Газа. Телеканал CNN сообщил, что ведутся переговоры о том, чтобы до начала вероятной наземной операции Израиля позволить гражданам США и мирным палестинцам выехать из сектора Газа в Египет через КПП "Рафах".

Теги: египет, беженцы, палестина, европа


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