12 Октября 2023
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Фото: Reuters/Mohammed Salem

СМИ: Израиль и Египет организуют коридор из Газы для иностранцев

Израиль и Египет договорились о создании коридора для безопасного выхода американцев и других иностранных граждан из сектора Газа, сообщает Axios со ссылкой на американских и израильских чиновников.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на портал, в секторе Газа находится более 500 американцев и других иностранных граждан, среди них - работники ООН и журналисты.

Ранее телеканал CNN сообщил, что ведутся переговоры о том, чтобы до начала вероятной наземной операции Израиля позволить гражданам США и мирным палестинцам выехать из сектора Газа в Египет через КПП "Рафах".

Напомним, министр обороны Израиля Йоав Галант отдал приказ о полной блокаде сектора Газа. Выехать с территории возможно только через КПП "Рафах". Как сообщала газета Jerusalem Post, Египет не желает открывать коридоры для беженцев из Газы.

Теги: сектор газа, израиль, египет, коридор


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