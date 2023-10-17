В Урае пятиклассник гонялся за сверстниками с охотничьими ножами

17 Октября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про трансформации на рынке труда

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

В Урае пятиклассник гонялся за сверстниками с охотничьими ножами

В Урае пятиклассник нападал на сверстников с охотничьими ножами. Он попытался ранить одного ребенка. К счастью, пострадала только куртка, сообщает телеканал "Мегаполис".

Родители просят руководство школы №2 принять меры и обезопасить их детей. 

По данным канала, 11-летний мальчик неуправляемый, не слушает учителей, даже во время присутствия матери на уроках. Мать оправдывает своего ребенка тем, что его "довели другие дети". Пятиклассник воспитывается в полной семье. Его отец - рыбак и охотник. Якобы именно он учит сына обращаться с оружием и якобы именно с его ножами школьник ходит на учебу.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УМВД Югры, инцидент произошел вчера. Во время нападения никто из детей или взрослых не пострадал.

"Данный мальчик с декабря 2022 года состоит на учете в связи с многочисленными нарушениями дисциплины в классе и школе. У него конфликты с учителями. Несколько недель назад у него был инцидент с разбитой бутылкой в школе. Семья на учете не состоит. Но родители не пользуются авторитетом у ребенка, они не могут ничего с ним сделать. После вчерашнего инцидента вместе с комиссией по делам несовершеннолетних решается вопрос о помещении данного мальчика в школу закрытого типа", - сообщили в ведомстве.

Полиция также проводит проверку, устанавливает, где ребенок взял ножи. 

Теги: пятиклассник, ножи, школа, Урай


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети