В Урае пятиклассник гонялся за сверстниками с охотничьими ножами

В Урае пятиклассник нападал на сверстников с охотничьими ножами. Он попытался ранить одного ребенка. К счастью, пострадала только куртка, сообщает телеканал "Мегаполис".

Родители просят руководство школы №2 принять меры и обезопасить их детей.

По данным канала, 11-летний мальчик неуправляемый, не слушает учителей, даже во время присутствия матери на уроках. Мать оправдывает своего ребенка тем, что его "довели другие дети". Пятиклассник воспитывается в полной семье. Его отец - рыбак и охотник. Якобы именно он учит сына обращаться с оружием и якобы именно с его ножами школьник ходит на учебу.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УМВД Югры, инцидент произошел вчера. Во время нападения никто из детей или взрослых не пострадал.

"Данный мальчик с декабря 2022 года состоит на учете в связи с многочисленными нарушениями дисциплины в классе и школе. У него конфликты с учителями. Несколько недель назад у него был инцидент с разбитой бутылкой в школе. Семья на учете не состоит. Но родители не пользуются авторитетом у ребенка, они не могут ничего с ним сделать. После вчерашнего инцидента вместе с комиссией по делам несовершеннолетних решается вопрос о помещении данного мальчика в школу закрытого типа", - сообщили в ведомстве.

Полиция также проводит проверку, устанавливает, где ребенок взял ножи.