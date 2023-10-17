"Лента" покупает "Монетку"
Один из крупнейших в России продуктовых ритейлеров "Лента" Алексея Мордашова объявил о покупке уральской сети "Монетка" (2,1 тыс. точек в уральском и сибирском регионах). Покупатель планирует сохранить бренд "Монетки", пишет "Коммерсант".
В сделку также входят пять распределительных центров общей площадью 116 тыс. кв. м и парк грузовых автомобилей.
Стоимость сделки не раскрывается, для покупки использованы собственные средства компании и заемное финансирование.
Рентабельность валовой прибыли "Монетки" в 2022 году превышала показатели "Ленты", "Красного & Белого", Metro и "Светофора".