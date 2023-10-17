17 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

"Лента" покупает "Монетку"

Один из крупнейших в России продуктовых ритейлеров "Лента" Алексея Мордашова объявил о покупке уральской сети "Монетка" (2,1 тыс. точек в уральском и сибирском регионах). Покупатель планирует сохранить бренд "Монетки", пишет "Коммерсант".

В сделку также входят пять распределительных центров общей площадью 116 тыс. кв. м и парк грузовых автомобилей.

Стоимость сделки не раскрывается, для покупки использованы собственные средства компании и заемное финансирование.

Рентабельность валовой прибыли "Монетки" в 2022 году превышала показатели "Ленты", "Красного & Белого", Metro и "Светофора".

Теги: лента, ритейл, монетка, сделка


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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 27.07.2023 10:45 Мск Федеральная сеть "Лента" хочет купить уральские магазины "Монетка"

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