Небензя: Голосование в ООН показало, кто выступает против перемирия в Палестине

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что голосование в СБ ООН по российскому проекту гуманитарной резолюции с призывом к прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта очень показательно.

По словам дипломата, данное голосование наглядно продемонстрировало, "кто на самом деле выступает за немедленное перемирие, а кто преследует узкокорыстные политические цели". Об этом сообщает РИА Новости.

16 октября Совет Безопасности ООН не принял резолюцию РФ по Газе и Израилю. В проекте резолюции Россия предложила СБ ООН призвать к немедленному перемирию на Ближнем Востоке, обеспечить доставку гуманитарной помощи и условия для эвакуации мирных жителей.

В поддержку документа выступили Россия, Китай, ОАЭ, Габон и Мозамбик. Против — США, Великобритания, Франция и Япония. Остальные воздержались. Страны Запада объяснили отказ голосовать за проект отсутствием осуждения движения ХАМАС.

Напомним, израильская армия планирует начать масштабную военную операцию в Газе. Ранее Минобороны Израиля предписало 1,1 млн мирных жителей Газы в течение суток перебраться в южную часть эксклава, граничащую с Египтом. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что требуемая Израилем эвакуация палестинцев из сектора Газа чрезвычайно опасна и в некоторых случаях невозможна. В ООН призывали руководство Израиля отменить решение.