16 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

Более 40% компаний Екатеринбурга планируют корпоративы на будущий год

4 из 10 компаний Екатеринбурга уже запланировали корпоративы на следующий год. Таковы итоги опроса сервиса SuperJob.

В опросе принимали участие представители компаний уральской столицы. Согласно результатам (есть в распоряжении Накануне.RU), 41% предприятий и организаций уже запланировали корпоративные мероприятия на будущий год. Чаще всего речь идет о Новом годе, Дне защитника Отечества и 8 Марта.

В топ наиболее популярных мероприятий также входят профессиональные праздники, дни рождения компаний, тимбилдинги, спортивные соревнования и совместные выезды на природу или экскурсии.

Напомним, ранее другой опрос показал, что более 20% екатеринбуржцев играют в компьютерные игры на работе.

Теги: компании, корпоративы, планы, Екатеринбург


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