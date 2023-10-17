МИД Ирана допустил возможность "превентивных мер" против Израиля в ближайшие часы

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что лидеры сопротивления Израилю не позволят ему делать в Газе все, что он захочет, и допустил применение "любых превентивных мер" в ближайшие часы. Об этом сообщило агентство IRNA.

Он пояснил, что речь идет не только о движении "Хезболла". Глава иранского МИД отметил, что группы сопротивления были стихийно созданы по всему региону.

Говоря о возможности вступления Тегерана в конфликт, министр отметил, что "можно представить любую вероятность", передает RT.

Напомним, израильская армия планирует начать масштабную военную операцию в Газе. Ранее Минобороны Израиля предписало 1,1 млн мирных жителей Газы в течение суток перебраться в южную часть эксклава, граничащую с Египтом. Для Тегерана наземная операция Израиля в секторе Газа станет красной линией, заявил первый замглавы парламентской комиссии Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи.