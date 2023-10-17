17 Октября 2023
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Политика За рубежом
Фото: Накануне.RU

Турция готова стать страной-гарантом для Палестины в процессе мирного урегулирования

Турция готова выступить страной-гарантом для Палестины в случае достижения мирного соглашения, заявил глава МИД страны Хакан Фидан. По его словам, для выполнения условий возможных будущих договоренностей для израильской стороны должны быть свои государства-гаранты.

Между тем, посол Израиля в России Бен Цви накануне заявил, что никакие переговоры между Тель-Авивом и ХАМАС невозможны.

Ожидается, что завтра в Израиль с визитом приедет президент США Джо Байден. Но его поездка едва ли будет миротворческой: пока Вашингтон заявляет о полной поддержке действий Израиля, хотя сам Байден и отмечал, что оккупация Израилем сектора Газа была бы ошибкой.

Теги: турция, палестина, израиль


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