Турция готова стать страной-гарантом для Палестины в процессе мирного урегулирования

Турция готова выступить страной-гарантом для Палестины в случае достижения мирного соглашения, заявил глава МИД страны Хакан Фидан. По его словам, для выполнения условий возможных будущих договоренностей для израильской стороны должны быть свои государства-гаранты.

Между тем, посол Израиля в России Бен Цви накануне заявил, что никакие переговоры между Тель-Авивом и ХАМАС невозможны.

Ожидается, что завтра в Израиль с визитом приедет президент США Джо Байден. Но его поездка едва ли будет миротворческой: пока Вашингтон заявляет о полной поддержке действий Израиля, хотя сам Байден и отмечал, что оккупация Израилем сектора Газа была бы ошибкой.