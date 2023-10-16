Шойгу рассказал Путину про обстановку в зону СВО

Президент Владимир Путин провел совещание по оперативным вопросам. Министр обороны Сергей Шойгу доложил о ситуации в зоне специальной военной операции. По его словам, происходящее в зоне специальной военной операции характеризуется такими вещами, как попытки противника на разных направлениях проводить наступательные действия. Нигде не допущено какого-либо продвижения.

"Пройдена весенняя наступательная кампания, как планировали украинские власти, летняя, теперь уже осенняя, и ни в одну из этих кампаний какого-либо успеха, существенного успеха достичь не удалось", - цитирует Шойгу пресс-служба Кремля.

На отдельных направлениях по всей линии – там, где мы видим на сегодняшний день особую активность, – выстроена достаточно глубокая, глубоко эшелонированная оборона. Ее можно назвать теперь уже активной обороной. После начала летней кампании 4 июня противник понес если не сказать существенные, то большие, серьезные потери в живой силе, в технике – это сотни танков, это больше тысячи, почти полторы тысячи бронированных машин – и продолжают это дело делать.

"В целом, обстановка выглядит устойчиво, уверенно. Войска ведут очень и очень профессиональные действия, проявляют на многих направлениях героизм, уверенность в том, что они не только удержат позиции, но и, естественно, продолжат реализацию тех планов, которые мы наметили", - сказал Шойгу.