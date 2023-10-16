Инвестиционная команда Тюменской области — лучшая в России

Практика работы тюменской инвестиционной команды признана лучшей в стране на форуме "Региональный инвестиционный стандарт – 2023", который состоялся в Нижегородской области, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Внедрение стандарта подтвердили 70 российских субъектов, в том числе Тюменская область.

В пленарном заседании форума принял участие первый заместитель председателя Правительства России Андрей Белоусов. "Деловая Россия", Торгово-промышленная палата России, Российский союз промышленников и предпринимателей и Минэкономразвития совместно представили итоги оценки внедрения регионального инвестиционного стандарта в субъектах страны.

Итоги форума прокомментировал генеральный директор Инвестиционного агентства Тюменской области Николай Пуртов.

"Инвестиционной команде региона предстоит получить обратную связь от бизнеса и инвесторов по работе стандарта. А дальше — внедрить муниципальный инвестиционный стандарт и обучить команды муниципалитетов работе с ним", - заявил он.

В оценке участвовали более 3 600 предпринимателей с действующими инвестпроектами от 50 млн рублей, это в 4,5 раза больше, чем в прошлом году.