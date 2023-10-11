11 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

Опрос: более 20% екатеринбуржцев играют в компьютерные игры на работе

Жители Екатеринбурга признались, что играют в компьютерные игры в рабочее время. Таковы результаты опроса сервиса SuperJob.

В опросе приняли участие работающие экономически активные жители города. Согласно результатам (есть в распоряжении Накануне.RU), в том, что на работе они играют в компьютерные игры, признались 21% жителей столицы Урала. При этом 7% играют ежедневно, еще 7% – несколько раз в неделю, 5% – несколько раз в месяц, а 2% – всего несколько раз в год.

Из тех, кто коротает свободное время за компьютерными играми, оказались кладовщики, охранники, операторы колл-центров, системные администраторы и квалифицированные рабочие. Среди опрошенных женщины играют меньше, чем мужчины (15 и 26% соответственно).

Ранее другой опрос показал, что почти половина екатеринбужцев в той или иной степени подвержена цифровой зависимости.

Теги: игры, работа, опрос, Екатеринбург


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