16 Октября 2023
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Политика Украина
Фото: Украинская Православная Церковь

Всемирный совет церквей обратился к спикеру Раду с призывом не голосовать за запрет Церкви

Всемирный совет церквей (ВСЦ) обратился к спикеру Рады Руслану Стефанчуку в связи с ожидающимся голосованием за запрет Церкви.

В письме за подписью директора комиссии церквей по международным делам ВСЦ Питера Прува говорится, что законопроект "грозит взорвать социальное единство на Украине".

"Запрет или другое коллективное наказание УПЦ в целом, без четких и публичных доказательств того, что сама Церковь представляет реальную угрозу национальной безопасности Украины, будет, на наш взгляд, глубоко разъединяющим и контрпродуктивным мероприятием. В случае принятия в текущей форме этот закон может быть реализован способами, нарушающими международные нормы свободы совести или убеждений", - говорится в письме.

На днях в украинских СМИ писали, что Рада может принять антицерковный законопроект на этой неделе. Однако накануне глава фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия заявил, что парламент должен в первую очередь законопроекты, от которых зависит западная помощь Украине, а все остальное - это "политические позициями разных партий". То есть он дал понять, что запрет Церкви пока не стоит в повестке дня как неотложный.

Ранее сообщалось, что закон могут принять 28 июля - в День Крещения Руси. Позже появились сообщения, что не хватает голосов. В начале октября нужное количество голосов будто бы набралось.

При этом депутат от партии Порошенко Ирина Геращенко заявила, что западные кураторы Украины выражают обеспокоенность явно антицерковным законопроектом.

Зеленский неоднократно говорил, что запретит Церковь, оставив только "украинскую церковь". А лидер раскольников Сергей Думенко-Епифаний накануне заявил в захваченном Покровском соборе в Хмельницком, что все верующие рано или поздно окажутся в расколе, хотят они того или нет.

Теги: украина, церковь, православие


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