16 Октября 2023
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Политика За рубежом
Фото: Reuters/Corinna Kern

Выборы в Польше: правившая восемь лет партия теряет большинство

В Польше завершились парламентские выборы, по итогам которых правящая партия "Право и справедливость" (в число ее лидеров входит премьер-министр Матеуш Моравецкий) теряет большинство, хотя по-прежнему лидирует. Теперь Моравецкому придется вступать в союз с "Гражданской коалицией", крупнейшей оппозиционной силой, возглавляемой бывшим главой Евроспейского совета Дональдом Туском. Он уже заявил, что собирается формировать новый кабинет министров, хотя Моравецкий уверен, что это право президент Польши отдаст "Праву и справедливости".

Партия "Право и справедливость" Ярослава Качиньского впервые за восемь лет лишается в парламенте большинства, необходимого для формирования правительства. А если оппозиция сможет договориться, то у нее будет преимущество. К последней относятся "Третий путь" и "Левые", а вот потенциальный партнер "Права и справедливости" – партия "Конфедерация" – не смогла показать значимый результат и не поможет правящей партии сохранить позиции.

Теги: польша, выборы, дональд туск, матеуш моравецкий


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