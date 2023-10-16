В ЛНР назвали направления, где выросли потери ВСУ

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил о том, что потери ВСУ на краснолиманском и купянском направлениях за прошлые семь дней резко возросли.

Совокупно потери превысили аналогичные показатели донецкого направления, которые полгода были самыми большими, сказал Марочко РИА Новости.

Ранее выяснилось, что Белый дом собрался объединить выделение денег Украине и срочную помощь Израилю. Это увеличит вероятность того, что конгресс одобрит помощь Киеву, несмотря на растущую оппозицию со стороны республиканцев в палате представителей.

В сентябре была озвучена сумма, в которую оценивается помощь, выделенная США Украине после визита в Америку Владимира Зеленского. Она не является той, на которую рассчитывал глава "незалежной". Вместо $24 млрд, на которые рассчитывал Зеленский, Украина получит пакет военной помощи на $325 млн.