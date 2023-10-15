Путин: контрнаступление Украины провалилось

Контрнаступление Украины провалилось полностью, российские войска сегодня улучшают свое положение практически на всем пространстве линии соприкосновения. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".

"Контрнаступление провалилось полностью. Мы знаем. что на отдельных участках боевых действий, противоборствующая сторона готовит новые активные наступательные операции. Мы видим это, знаем, и мы тоже соответствующим образом на это реагируем. То, что происходит сейчас на всем протяжении соприкосновения - это называется активная оборона и наши войска улучшают свое положение на всем этом пространстве, на большом довольно пространстве. Это касается и Купянского направления, Запорожского, Авдеевского направления. Да, это активная оборона с улучшением своего положения на отдельных участках", - сообщил глава государства, выразив российским бойцам слова благодарности за их мужество и героизм.

Напомним, ранее в США сообщили, что дали Киеву все, о чем тот просил для контрнаступления, но оно идет медленнее, чем хотелось бы, заявил координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Джон Кирби. По словам представителя Белого дома, Украина понимает, что "время не на ее стороне" и что с началом осени маневрировать, применять дроны и системы ПВО станет сложнее.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, объясняя провал "контрнаступа", сообщил, что ВС РФ научились эффективно противодействовать западной технике, поэтому все попытки украинского контрнаступления остаются безуспешными. Также Медведев сообщил, к чему могут привести поставки Украине танков Abrams и ракет большей дальности типа Army Tactical Missile System.