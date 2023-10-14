"Духовник Путина" получил премию Российского книжного союза

Коллектив издательства "Вольный странник", который возглавляет митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов), получил премию "Издательство года". Ее вручил президент Российского книжного союза Сергей Степаши.

Церемония состоялась в городе Печоры Псковской области, пишет ТАСС.

Напомним, 12 октября стало известно, что митрополит Тихон (Шевкунов), которого называют духовником Владимира Путина, решением синода РПЦ назначен главой Крымской митрополии. До сих пор он возглавлял Псковскую кафедру. Также он освобожден от должности священноархимандрита и игумена Успенского Псково-Печерского монастыря города Печоры Псковской области и от должности священноархимандрита Благовещенского Никандровского монастыря села Любовец Дубровенской волости Порховского района Псковской области.