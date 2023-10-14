"Худшее в конфликте между Израилем и Газой еще впереди"

Замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс полагает, что худшее в конфликте между Израилем и Газой еще впереди.

Гуманитарная ситуация становится невыносимой – школы, приюты и медицинские центры подвергаются бомбардировкам, приводит РИА Новости позицию Гриффитса. Он уточнил, что целые жилые кварталы снесены с лица земли.

Напомним, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что в западных странах распространяются спекуляции применительно к очередному витку палестино-израильского конфликта в попытках обвинить Российскую Федерацию в причастности к снабжению военизированных структур "ХАМАС" оружием и боеприпасами. Звучат даже фантастические инсинуации о якобы налаживании "при российском содействии" на территории сектора Газа производства легкого и стрелкового оружия (ЛСО), а также боеприпасов к нему.

Также Захарова полагает, что все, что Запад поставляет Украине, бесконтрольно расходится по всему миру. Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сообщил, что переданное западными странами Украине, активно применяется в Израиле.

"Ну, что, натовские друзья, доигрались?", - написал он в своем Telegram-канале.

Как считает зампред Совбеза, "дальше будет только хуже". По его мнению, передаваемое Киеву вооружение, как и "оставленное беглыми американцами в Афгане», в будущем "будет бесконтрольно использоваться во всех горячих точках".

"Ждите на черном рынке ракеты, танки, а вскоре и самолеты з Києва", - подытожил Медведев.