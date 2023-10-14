14 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

Из Тюменской области в зону СВО ушло 100 мешков картошки

Почти 100 мешков картофеля отправили жители Голышмановского городского округа в зону специальной военной операции.

Картофель выращен на полях местного предприятия "Лотос". Его руководитель Олег Павлов передал порядка двух тонн нового урожая для бойцов. Коллектив и родители воспитанников детского сада "Аленушка", специалисты Голышмановского молодежного центра приобрели мешки и сетки для фасовки. Доставку груза для дальнейшей отправки бойцам организовал генеральный директор транспортного предприятия ЗАО "Автотранс" Константин Игнатьев, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Напомним, ранее выяснилось, что участникам спецоперации из Тюменской области активисты общественной организации "Ветераны пограничники Тюменской области" передали сезонную военную одежду, обувь и необходимое тактическое снаряжение. Военнослужащие, которые заключили контракт, перед отправкой к месту службы также получают новые форму и амуницию в пункте обеспечения в Тюмени. Здесь, как признаются тюменские бойцы, им выдают все необходимое для выполнения боевых задач.

Регулярную помощь также оказывают жители Армизонского района. Армизонцы регулярно приобретают рации, приборы ночного видения, бинокли, бензопилы, шуруповерты, наборы инструментов, спальные мешки и многое другое. Посылки передают через земляков, приехавших в отпуск, тюменский центр "Аванпост", отправляют "Почтой России".

Теги: СВО, специальная военная операция, картошка


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