10 Октября 2023
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Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Жители Тюменской области поддерживают бойцов в зоне СВО

Жители Тюменской области поддерживают бойцов в зоне специальной военной операции, сообщили Накануне.RU в Информационном центре правительства Тюменской области.

Участникам спецоперации из Тюменской области активисты общественной организации "Ветераны пограничники Тюменской области" передали сезонную военную одежду, обувь и необходимое тактическое снаряжение. Военнослужащие, которые заключили контракт, перед отправкой к месту службы также получают новые форму и амуницию в пункте обеспечения в Тюмени. Здесь, как признаются тюменские бойцы, им выдают все необходимое для выполнения боевых задач.

Регулярную помощь также оказывают жители Армизонского района. Армизонцы регулярно приобретают рации, приборы ночного видения, бинокли, бензопилы, шуруповерты, наборы инструментов, спальные мешки и многое другое. Посылки передают через земляков, приехавших в отпуск, тюменский центр "Аванпост", отправляют "Почтой России".

помощь бойцам СВО(2023)|Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Коллектив и воспитанники детского сада "Родничок" нарисовали рисунки и написали короткие послания землякам, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции, а также передали маскировочную сеть. Родители и малыши детсада "Солнышко" собрали письма и сладкую посылку. А учащиеся Ивановской школы изготовили окопные свечи. Целую сумку продуктов принес Тимофей Шатропов, другие ребята тоже часто заглядывают в администрацию, чтобы оставить подарки бойцам.

Прихожане храма Прокопия Устюжского по инициативе отца Алексия для отправки в зону СВО подготовили 50 образков с молитвами и "Молитвослов православного воина".

Добавим также, что в регионе продолжается акция "100 миллионов для Победы".

Теги: бойцы, СВО, спецоперация, помощь, 100 миллионов для победы


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