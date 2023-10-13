Медведев высказался об эвакуации миллиона жителей Сектора Газа

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев высказался о том, что больше 1 млн жителей Газы должны срочно эвакуироваться на юг сектора по требованию израильской армии.

"Все "западные партнеры" стыдливо молчат. Интересно, какой была бы их реакция на аналогичное требование в адрес киевского режима эвакуировать один из крупных городов?", - размышляет Медведев в своем telegram-канале.

Напомним, ранее Минобороны Израиля и ЦАХАЛ (вооруженные силы) уведомили ООН о необходимости эвакуации 1,1 млн жителей Сектора Газа на юг территории в течение 24 часов, об этом заявил представитель ООН. Самих сотрудников организации тоже просят уехать. В заявлении, распространенном в ответ руководством организации, говорится, что такое перемещение было бы невозможным без "разрушительных гуманитарных последствий". В ООН призывают руководство Израиля отменить решение. Вероятно, требование об эвакуации гражданского населения связано с планами Израиля начать наземную военную операцию в Газе с использованием танков и другой технике, которая сейчас сосредоточена на границе с территорией.