Глава дипломатии ЕС Боррель заявил о нереалистичности эвакуации Газы за 24 часа

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что считает нереалистичной эвакуацию миллиона мирных жителей Газы за 24 часа в соответствии с предупреждением Израиля.

Ранее Минобороны Израиля предписало 1,1 млн мирных жителей Газы в течение суток перебраться в южную часть эксклава, граничащую с Египтом. Вероятно, после истечения объявленного срока израильская армия начнет масштабную военную операцию в Газе.

О нереальности эвакуации миллиона человек за сутки ранее заявили и в ООН.

Экс-президент России Дмитрий Медведев написал в своем Telegram-канале о "стыдливом молчании западных партнеров" по поводу 24-часовой эвакуации. Неизвестно, видел ли он заявление Борреля до публикации поста.