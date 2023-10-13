13 Октября 2023
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Фото: Reuters/Mohammed Salem

ЮНИСЕФ: В секторе Газа в результате бомбардировок Израиля погибли 447 детей

В результате бомбардировок Израиля в секторе Газа были убиты и ранены сотни детей, сообщил пресс-секретарь Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Джеймс Элдер.

Он привел данные Минздрава Палестины, согласно которым в регионе погибли 447 детей.

"Это число растет с каждым часом", - приводит Reuters слова Элдер. Представитель ООН добавил, что многие семьи и дети также оказываются без еды из-за введенной Израилем блокады.

Накануне представитель близневосточного офиса Международного комитета Красного Креста (МККК) Имане Трабелси заявила, что гуманитарная ситуация в секторе Газе крайне тревожная и опасно ухудшается. Сектор здравоохранения эксклава находится на грани коллапса, заканчиваются запасы лекарств и медицинских материалов.

По ее словам, еще одной острой проблемой является нехватка питьевой воды и воды для бытовых нужд.

Теги: сектор газа, дети, израиль


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