В секторе Газа здравоохранение на грани коллапса - МККК

Гуманитарная ситуация в секторе Газе крайне тревожная и опасно ухудшается, сектор здравоохранения эксклава находится на грани коллапса, заявил представитель близневосточного офиса Международного комитета Красного Креста (МККК) Имане Трабелси. По ее словам, число пострадавших растет, больницы перегружены.

"В сфере здравоохранения наблюдается нехватка электроэнергии, заканчиваются запасы лекарств и медицинских материалов. Сложившаяся ситуация вынуждает медицинские учреждения использовать частные генераторы для выработки электроэнергии. Но в большинстве случаев это очень нелегко, а зачастую и невозможно из-за сокращения поставок топлива", - цитирует представителя МККК "Анадолу".

По ее словам, еще одной острой проблемой является нехватка питьевой воды и воды для бытовых нужд.

В городе остановлена работа трех из пяти водоочистных сооружений, подача воды для бытовых нужд сократилась на 40%.